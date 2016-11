Ashton Kutcher will seinen Sohn Hawkeye nennen

Ashton Kutcher (38) hat über die Namenswahl für seinen noch ungeborenen Sohn gesprochen. "Es gibt den Schlachtruf einer Gemeinschaft, die an den Namen Hawkeye glaubt", sagte er am Mittwochabend in der US- Late- Night- Show "Conan". Seine Frau Mila Kunis (33) habe er aber nicht überzeugen können. "Hawkeye Kutcher hat nicht funktioniert."