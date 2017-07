Ashley Graham will ein sexy Model- Engel werden

In der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen!" fordert Ashley Graham das Unternehmen auf: "Ruft mich an, Victoria Secret. Ich werde euren Laufsteg erobern und diese Flügel tragen. Und ich werde sie mit Selbstbewusstsein tragen!"

Jedoch gesteht die Modelschönheit auch, dass sie nicht immer optimistisch bezüglich ihrer Karriere in der Modebranche war. Es sei ihre Mutter gewesen, die ihr geholfen habe, nicht aufzugeben, und an ihren Traum zu glauben. In einem Interview mit "ET Online" äußerte sich die 29- Jährige folgendermaßen: "Alles drehte sich bei mir um das Äußere und um das Gewicht. Ich sagte mir: 'Ich kann das nicht mehr, ich muss aufhören.' Und sie sagte: 'Nein, du kommst nicht nach Hause. Dein Körper wird das Leben eines anderen verändern und New York braucht dich. Die Modebranche braucht dich.' Also bin ich geblieben."

Während ihr Vater in ihrer Kindheit nicht anwesend gewesen sei, sei ihre Mutter auch in anderen Lebensbereichen eine große Hilfe gewesen, ist Graham ihr dankbar. "Meine Mutter ist ein Kind von zwei Landwirten und musste immer harte Arbeit leisten", erzählte sie laut "Bang Showbiz". "Sie wuchs mit einer gewissen Arbeitsmoral und Entschlossenheit auf und der Idee, dass du das, was du angefangen hast, auch beenden musst. So hat sie meine Schwestern und mich erzogen."

