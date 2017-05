Ashley Graham: Sexy Nacktshooting für "V"- Magazin

In knapper Wäsche oder gänzlich hüllenlos zu posieren, das ist für Ashley Graham heutzutage kein Problem mehr. Doch das war nicht immer so, wie die Plus- Size- Beauty im zum Nacktshooting gehörigen Interview mit dem "V"- Magazin erklärt.

Als sie nämlich zum ersten Mal ihre Cellulite gesehen habe, sei sie zu ihrer Mama gelaufen und habe sie gefragt: "Ist das nicht eklig? Das ist so hässlich", berichtet Graham. Ihre Mutter habe ihr daraufhin ihre eigene Cellulite gezeigt - ohne diese hässlich oder schön zu nennen, sondern einfach kein Thema daraus zu machen.

Das habe ihr sehr geholfen, so Graham, die weiter ausplaudert, dass sie früher oft als "fett" oder "hässlich" bezeichnet worden sei. Doch inzwischen sei sie mit ihrem Körper - und den Dellen an Oberschenkeln und am Po - im Reinen. "Es definiert nicht meinen Wert. Wenn Frauen wie du und ich damit weiter machen, dies zu predigen, dann weiß ich, dass jüngere Mädchen das auch begreifen und sagen werden: 'Wen kümmert's!'"

Ashley Graham

Laut Graham seien auch soziale Medien eine "tolle Plattform für junge Erwachsene, die nicht akzeptiert werden". Die 28- Jährige ist sich sicher: "Wenn keiner in ihren kleinen Dörfern so aussieht, wie sie, oder die gleichen Dinge tut, wie sie, finden sie Leute im Internet."

Ashley Graham ist sich sicher: "Ich bin Größe Sexy!"

Ashley Graham

Ashley Graham