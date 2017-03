Ashley Graham: "Mein Körper hat eine Aufgabe"

Außerdem bekomme sie Rückmeldungen von Frauen. "Wer hätte gedacht, dass meine Cellulite und Hüften so viel Einfluss haben? Manche Frauen erzählen mir: 'Ich habe mich deinetwegen zum ersten Mal getraut, einen Bikini zu tragen!' Oder: 'Ich lasse jetzt sogar beim Sex das Licht an!'"

Ashley Graham Foto: instagram.com/theashleygraham

Im vergangenen Jahr war die aus dem US- Bundesstaat Nebraska stammende Graham im Bikini auf dem Titel der Zeitschrift "Sports Illustrated" abgebildet - und erregte damit viel Aufsehen. In der "myself" wird Graham "Ikone der Curvy- Bewegung" genannt.