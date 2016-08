Ashley Graham mag keine Fan- Penisse

Ashley Graham sprach jetzt über die komischste Nachricht, die sie je von ihren Fans bekommen hat. Und sie sendete gleich eine eindeutige Botschaft hinterher. "Ich finde es wirklich seltsam, wenn sie mir Penis- Bilder auf Instagram schicken", gestand die 28- Jährige auf dem roten Teppich bei den MTV VMAs im Gespräch mit "Page Six". "Es ärgert mich tief innen drin. Macht das nicht, ich werde euch blockieren."

Ashley Graham Foto: instagram.com/theashleygraham

Das Plus- Size- Model trug bei der Verleihung am vergangenen Sonntag ein durchsichtiges, schwarz glitzerndes Kleid von Naeem Khan Stuart und präsentierte ihre neue Frisur. Bei so viel Freizügigkeit, sind männliche Bewunderer wohl keine Überraschung. Doch sorry, Jungs: Die Kurven- Beauty ist vom Markt! Seit 2010 ist Graham mit Justin Ervin verheiratet.

Ashley Graham mit Ehemann Justin Ervin Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy

Die Amerikanerin ist das bekannteste Model des Wäscheherstellers Lane Bryant und war das erste Plus- Size- Model, das auf der Titelseite der "Sports Illustrated Swimsuite Issue" abgebildet wurde.

Ashley Graham Foto: Viennareport