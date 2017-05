Ashley Graham heizt mit praller Pool- Show ein

Ashley Graham macht ihre Fans mit einer heißen Busen-Show verrückt. Foto: instagram.com/swimsuitsforall, theashleygraham

Ein kurzer Clip auf Instagram lässt derzeit Ashley Grahams Fans verrückt spielen. Zu sehen sind darin die berühmten Kurven der Plus- Size- Beauty in Großaufnahme, verpackt sind diese in einen superknappen Leoparden- Bikini. Während die 29- Jährige am Rand eines Pools sitzt, lässt sie die Kamera über ihren Körper schwenken. Erst am Ende des kurzen Clips zeigt Graham ihr Gesicht, lächelt in die Kamera und zeigt ihren Fans frech die Zunge.

Ihre Fans sind begeistert. Innerhalb eines Tages hat das sexy Posting bereits 1,3 Millionen Likes bekommen. In den Kommentaren kommen die Anhänger der Kurven- Beauty aus dem Schwärmen nicht heraus. "Du solltest eingesperrt werden, weil du mich gerade mit deiner Schärfe verbrannt hast", "Wer sagt, das Schönheit über die Größe definiert werden kann", oder "Unglaublich!", heißt es.

Graham verrät Figurgeheimnis

Wie Graham zu diesen heißen Kurven kommt, verriet sie jetzt auch im Interview mit dem "People"- Magazin. Sie verzichte vollkommen auf Milcherzeugnisse, versuche zudem, das ganze Jahr über "konsequent" zu bleiben. Ihr liebster Sommersnack sei Avocado mit Meersalz und Olivenöl. Zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch ein regelmäßiges Training. Sie gestand jedoch, dass sie eine Zeit lang keinen Sport gemacht habe, was sich aber nicht auf ihren Gefühlszustand ausgewirkt habe: "Ich habe ein paar Wochen auf das Training verzichtet, fühle mich aber noch immer toll", sagte sie.

Auch wenn sie sich in ihrem Körper wohlfühle, gab sie laut "Bang Showbiz" zu, dass sie anfangs stets unsicher sei, wenn sie sich im Bikini zeigt. "Es ist zuerst wie bei jedem Mädchen, das an den Strand oder den Pool geht. Du fühlst dich, als würde dich jeder anschauen. Aber dann denkst du dir: 'Na gut, ich zieh es einfach aus'. Plötzlich fühlst du dich wohl und sagst dir 'Okay. Noch eine Piña Colada.'"