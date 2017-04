Ashley Graham hatte Sex über den Wolken

Der "Mile High Club" ist nicht, wie man vielleicht annimmt, eine Möglichkeit, günstig an Flugmeilen zu kommen. Vielmehr handelt es sich um eine Gruppe von Menschen, die "es" schon einmal in der Luft getan haben - und zwar mindestens eine nautische Meile, also 1.852 Meter, über dem Boden. Wie es ausschaut, ist Übergrößen- Superstar Ashley Graham nun ebenfalls dabei!