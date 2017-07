Ashley Graham: "Dessous sind meine Geheimwaffe"

Das schöne Mannequin verriet kürzlich, dass es unbedingt irgendwann für Victoria's Secret modeln möchte. Über ihren Traumjob äußerte sie sich in der Show "Watch What Happens Live": "Victoria's Secret, ruft mich an! Ich werde über euren Catwalk laufen. Ich werde diese Flügel tragen, Honey. Und ich werde sie mit Selbstvertrauen tragen! Genau, würdest du nicht ja sagen?"

"Alles drehte sich ums Gewicht"

Doch Graham war im Laufe ihrer Karriere nicht immer so selbstsicher - als Zweifel sie plagten, war es ihre Mutter, die ihr Mut machte. "Alles drehte sich ums Äußere, alles drehte sich für mich ums Gewicht", erklärte sie "ET Online" vor einiger Zeit.

"New York braucht dich"

"Ich musste einen Schritt zurückgehen und mich fragen, ok, suche ich Liebe durch Sex? Suche ich Liebe durch Essen? Suche ich Liebe durch die Anerkennung von Modemenschen, die meinen Körper nicht verstehen?' Ich brauchte einen Geh- zu- Jesus- Moment. Ich sagte, ich kann nicht mehr, ich komme nach Hause. Und meine Mutter sagte, 'nein, nein, nein, du kommst nicht nach Hause. Dein Körper wird das Leben von jemandem verändern und New York braucht dich. Die Modeindustrie braucht dich'. Und ich blieb."

