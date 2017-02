Artur Worseg: "Scheidung hat Lugner gebrochen"

Schon seit Monaten bereitet Richard Lugner vielen, die ihn kennen, große Sorgen. Nachdem er vor Weihnachten gegen Prostatakrebs kämpfte, ereilte ihn danach eine starke Verkühlung, die er nicht und nicht los wird.

Cathy und Richard Lugner bei ihrer Hochzeit 2014 Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Lugner- Freund und Mediziner Artur Worseg kennt auch den Grund dafür. Er erklärte am Wochenende gegenüber dem Onlinemagazin "Seitenblicke.at ", dass die Scheidung von Cathy dem 84- Jährigen nicht gut getan habe.

Cathy Lugner Foto: Viennareport

"Vor allem die Niederlage der Trennung hat aus Richard einen gebrochenen Mann gemacht. Er ist energetisch schwer angeschlagen. Klar, dass man dann anfälliger für Infekte wird", so Worseg. Doch Worseg ist zuversichtlich, dass Lugner bald alles in den Griff bekommt: "Für ihn ist Bewegung Leben. Das ist sein Motor. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich nicht noch mehr schont." Für 84 sei er außerdem "erstaunlich gut beisammen". Das müsse ihm erst einmal jemand nachmachen.

Goldie Hawn ist Richard Lugners Opernballgast Foto: Viennareport, APA/HERBERT NEUBAUER, face to face

Richard Lugner begrüßt in der nächsten Woche Goldie Hawn als seinen Opernballgast in Wien. Die 71- jährige US- Schauspielerin steht am 22. Februar um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz im Kino der Lugner City für Fragen bereit. Anschließend findet in der Lugner City die obligate Autogrammstunde statt. Begleitet wird Hawn von der "Sister Act"- Produzentin Teri Schwartz. Ihr Ehemann Kurt Russell hat sich wegen einer Operation entschuldigt.