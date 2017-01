Arnold Schwarzenegger bereits in Kitzbühel

Der "Terminator" legte eine Bestzeit hin: Arnold Schwarzenegger ist bereits am Donnerstag in Tirol angekommen, um die diesjährigen 77. Hahnenkammrennen zu besuchen. Dies erfuhr die APA aus zuverlässiger Quelle. Der Hollywoodstar kam in Begleitung seiner Freundin Heather Milligan und wohnt wie gewohnt beim Stanglwirt in Going.