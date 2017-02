Arnie zieht nach Trump- Affront den Schwanz ein

Eins ist klar: Freunde werden Arnold Schwarzenegger und Donald Trump in diesem Leben wohl keine mehr werden. Schon in der Vorwoche lieferten sich die 69- jährige "Steirische Eiche" und der US- Präsident in sozialen Medien einen Schlagabtausch der Extraklasse. Der Auslöser: Trump machte sich beim "National Prayer Breakfast" über die Einschaltquoten von Arnies TV- Show "Celebrity Apprentice" lustig. "Die Einschaltquoten sind ein totales Desaster. Und ich möchte für Arnold beten, beten für diese Einschaltquoten", sagte Trump, der selbst bis 2015 die Sendung moderierte.

Arnold Schwarzenegger Foto: AFP

Auf diese Stichelei konterte Schwarzenegger per Videobotschaft. "Hey Donald, ich habe eine tolle Idee. Warum tauschen wir nicht unsere Jobs? Du übernimmst das Fernsehen, weil du so ein Experte bei Einschaltquoten bist. Und ich übernehme deinen Job, dann können die Menschen endlich wieder ruhig schlafen."

Wenige Tage später berichtete Schwarzenegger im "Men's Journal" schließlich, was er zudem gerne gemacht hätte: "Ich rief meinen Assistenten an und sagte: 'Ich denke, wir sollten ein Treffen in New York vereinbaren. Und dann zerschmetterten wir sein Gesicht auf dem Tisch."

Donald Trump hinter seinem Schreibtisch in der Air Force One Foto: ASSOCIATED PRESS

Natürlich provozierte das einen riesigen medialen Aufschrei. Nun rudert der Schauspieler im Gespräch mit "Variety" zurück. Auf deren Webseite heißt es: "Schwarzenegger erzählte 'Variety', dass er nur Spaß gemacht hatte. Aber wie bei der stillen Post hat sich die Geschichte dann immer weiter selbstständig gemacht, sodass sie schließlich sogar zur Schlagzeile wurde." Der Star bezeichnete die Berichte über seine Aussagen sogar als "Fake News", da sie völlig aus dem Kontext gerissen worden seien. "Autoren lieben es, sensationelle Geschichten zu kreieren und Dinge aufzubauschen", sagte Arnie jetzt dem Magazin. Er habe Respekt vor dem Präsidenten und seine Aussage sei lediglich eine Metapher gewesen.

