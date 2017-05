Arnie und die Top- Party mit dem Jet- Set in Cannes

Spacige Models auf Podesten, die Millionen- Colliers präsentierten. Mime Will Smith dabei und Topstar Bruno Mars als Überraschungsact, "Victoria's Secret"- Engel wie Adriana Lima, Bella Hadid, Kendall Jenner oder Isabeli Fontana, die ausgelassen die Tanzfläche eroberten. Und zum Drüberstreuen Rihanna als Stargast. Klingt nach einem anderen Stern - und war auch so gedacht.

"Rihanna Loves": Popstar Rihanna hat eine eigene Chopard-Schmuckkollektion. Foto: Starpix/Alexander Tuma

Unter dem Motto "Space" lockte eine der Partys während der Internationalen Filmfestspiele an den Port Pierre Canto. Hatte man die Sicherheitskontrollen überstanden (auch Victoria Silvstedt huschte vor mir durch den Metalldetektor und musste sich in der nicht enden wollenden Schlage an Gästen anstellen), entführte Chopard- Präsidentin Caroline Scheufele gemeinsam mit Cathy Guetta, Ex- Ehefrau des Star- DJs, auf einen anderen Stern.

Hauptberuf: zweifache Mama, Nebenjob: Victoria's-Secret-Engerl - das ist Adriana Lima. Foto: Starpix/Alexander Tuma

Das Geld war dort abgeschafft, die süßen Seiten des Lebens wurden heftigst zelebriert und gefeiert und bestimmten die Atmosphäre im futuristisch beleuchteten Partyzelt.

Traum in Rot: Model Winnie Harlow in einer Zuhair-Murad-Robe Foto: Starpix/Alexander Tuma

Spätestens als Überraschungsgast Bruno Mars weit nach Mitternacht seinen Hit "Treasure" anstimmte, hatte sicher auch Hollywood- Größe Julianne Moore den "Schock" über ihren auf dem roten Teppich fast verlorenen Ohrring überwunden.

Die Sache mit dem Ohrring: Moore ging fast ein Stück verloren, sie überspielte es mit einem Lächeln. Foto: Starpix/Alexander Tuma

Und auch Topmodel Petra Nemcova ließ sich von der Stimmung mitreißen und tanzte ausgelassen neben mir. "I love your dress", machte mir das Topmodel ein Kompliment für meine Anelia- Peschev- Robe, schnappte sich doch glatt mein Handy und schoss mit mir ein Erinnerungsfoto. Was für eine tolle Nacht!

Die "Krone" bei der Chopard-Party: Adabei-Redakteurin Lisa Bachmann beim Treff mit Petra Nemcova Foto: privat

Lisa Bachmann, Kronen Zeitung