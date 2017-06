Arnie mahnt: "Ein Mann darf nicht alles zerstören"

Schwarzenegger (69) rief in einem seiner zahlreichen Instagram- Videos gar zu einer "Revolution an der Basis" auf, "um unseren Planeten zu retten". Man könne schon auf lokaler Ebene viele Schadstoffemissionen kontrollieren. Direkt an Trump gerichtet sagt der gebürtige Steirer: "Bitte, Mister Präsident: Wählen Sie die Zukunft!" - und zeigte Bilder von Solardächern. Ein Mann dürfe nicht den Fortschritt vieler zerstören, mahnt Schwarzenegger.

Foto: AFP

"Heute hat unser Planet gelitten. Zu handeln ist wichtiger als je zuvor", twitterte außerdem Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (42). Der Oscarpreisträger setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz ein und bat auf Twitter, Umweltorganisatoren zu unterstützen.

"Müssen dieses Arschloch stoppen"

Drastische Worte fand R&B- Musiker John Legend (38): "Wir müssen dieses Arschloch stoppen. Das ist wichtig. Ihr müsst 2018 wählen gehen. Trump ist unsere nationale Peinlichkeit", meinte er mit Blick auf die US- Kongresswahl im kommenden Jahr.