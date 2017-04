Ariel Winter postet Po- Bilder gegen Hater

Die "Modern Family"- Schönheit geht in einem Interview mit dem "Maxim" jetzt in die Offensive gegen sexistische Heuchelei: "Wenn ein Typ seinen nackten Körper zeigt, dann schwärmen die Mädchen: 'Du bist so heiß.' Wenn du es als Frau machst, dann sind wir plötzlich die größten Flittchen der Welt. Das geht mir total auf den Senkel und ich poste inzwischen jedes gute Bild von meinem Po."

Die Hass- Kommentare, die sie stets bekommt, tangieren sie nicht mehr, wie sie laut "Enterpress News" weiter erklärt: "Ich habe Jahre damit zu kämpfen gehabt, was für schlimme Dinge Leute über mich gesagt haben. Wie ich aussehe, was ich anziehe. Inzwischen habe ich gemerkt, dass es am Ende nur wichtig ist, was ich selbst gut finde. Und wem das nicht passt, der muss mir auch nicht folgen."