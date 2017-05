Ariane Grandes Mama brachte Kinder in Sicherheit

Es sind die kleinen Heldentaten, die Mut machen: Joan Grande, die Mutter von Teenie- Superstar Ariana Grande war im Publikum, als nach Ende des Konzerts ihrer Tochter ein Selbstmordattentäter im Foyer der Manchester Arena seine Bombe zündete und 22 Menschen in den Tod riss . Im Chaos, das nach der Explosion ausbrach, bewahrte sie "TMZ " zufolge die Ruhe.

Foto: AP

Geistesgegenwärtig habe sich Joan sofort einer Gruppe von etwa zehn panischen Kindern angenommen, die um sie herum waren und diese in den Backstage- Bereich hinter der Bühne mitgenommen. Dort habe sich Joan gemeinsam mit den Sicherheitsleuten ihrer Tochter um die verängstigten kleinen Fans gekümmert, bis diese die Arena verlassen und in Sicherheit gebracht werden konnten. Grande und ihre Mutter sind mittlerweile in die USA heimgekehrt.