Ariana Grande nach Anschlag nach Hause geflogen

Die 23- Jährige hat ihr Welttour erst einmal auf Eis gelegt und ihre nächsten Konzerte abgesagt, nachdem bei einem Terroranschlag auf ihre letzte Show in Manchester 22 Menschen getötet und 50 weitere verletzt wurden. Gerade als die 23- Jährige mit ihrer Band die Bühne verließ, explodierte im Foyer der Konzerthalle eine Nagelbombe. Sie und ihr Team können es immer noch nicht ganz fassen.

"Unsere Herzen sind gebrochen"

Ein Insider verriet dem "People"- Magazin: "Es ist so, so traurig. Sie liebt ihre Fans und sie ist niedergeschmettert und völlig am Boden zerstört. Sie will jetzt einfach nur mit ihrer Familie und ihren Liebsten zusammen sein."

Nach der Tragödie in Manchester wendete sich Ariana über Twitter an ihre Fans . "Gebrochen. Aus tiefstem Herzen. Es tut mir so unendlich Leid. Ich habe keine Worte", schrieb sie. Ihr Manager Scooter Braun sagte in einem Statement nach dem Vorfall: "Unsere Herzen sind gebrochen. Worte können unseren Kummer um die Opfer und die Familien, die von dieser sinnlosen Attacke betroffen sind, nicht ausdrücken. Wir trauern um das Leben von Kindern und geliebten Menschen, die uns von diesem feigen Akt genommen wurden. Wir bitten euch alle, die Opfer, deren Familien und alle Betroffenen im Herzen und in euren Gebeten zu halten."

Drummer: Zuerst nicht an Bombe gedacht

Grandes Drummer Aaron Spears berichtete auf Instagram, wie er den Anschlag erlebt hat: "Wir hatten gerade die Show beendet und sind rausgegangen zu den Umkleideräumen und BOOM!!! Wir konnten Leute hören, die in Panik waren. Wir hatten keine Ahnung, was los war ... Es gab alle möglichen Spekulationen darüber, was da vor sich geht."

Und weiter: "Fünf Minuten später kam die Security zu uns in den Raum und hat uns informiert, dass das Gebäude sofort evakuiert werden muss. Da haben wir realisiert, dass es wirklich ernst ist. Am Anfang haben wir noch gedacht, dass die Geräusche alles Mögliche sein könnten, aber an eine Bombe haben wir nicht gedacht, bis man uns evakuierte und uns genau sagte, was passiert sei. Es bricht einem das Herz, weil auch so viele Kinder zu unseren Shows kommen. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Ich bin unendlich dankbar, dass niemand vom Team verletzt wurde, aber diese schmerzvolle Erinnerung wird für immer in uns leben. Ich kann es immer noch nicht fassen ... Das ist so surreal."

Take That sagen Konzerte ab

Die Band Take That sollte eigentlich drei Shows in der Manchester Arena spielen, doch diese wurden nach der Tragödie am Montagabend nun abgesagt. "Auf Grund der tragischen Ereignisse der letzten Nacht und der andauernden polizeilich Ermittlung, werden die drei Take That- Konzerte, die am Donnerstag (25. Mai), am Freitag (26. Mai) und am Samstag (27. Mai) in der Manchester Arena hätten stattfinden sollen, verschoben. Weitere Details werden so bald wie möglich bekannt gegeben", gaben die Veranstalter bekannt.

Die Band, die aus Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen besteht, hatte außerdem schon ihren Gig am Dienstagabend abgesagt. In einem Statement heißt es: "Aus Respekt gegenüber den Opfern und deren Familien, die von dem schrecklichen Vorfall der letzten Nacht betroffen sind, haben wir entschieden, unsere Show in Liverpool zu verschieben. Unsere Gedanken und Gebete sind mit euch allen."

