Ariana Grande nach Anschlag "am Boden zerstört"

US- Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester "am Boden zerstört" gezeigt. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23- Jährige am Dienstag auf Twitter. Bei dem Anschlag direkt nach Abschluss des Konzerts in der Manchester Arena waren am Montagabend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 60 weitere wurden verletzt.