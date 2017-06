Ariana Grande besuchte verletzte Kinder in Spital

Nachdem diese Kinder einen wahren Albtraum durchleben mussten, ging für sie nun doch noch ein Wunschtraum in Erfüllung: US- Star Ariana Grande besuchte am Freitag ihre jungen Fans, die bei dem schrecklichen Anschlag nach einem Konzert der Sängerin am 22. Mai in der Manchester Arena verletzt worden waren - und zauberte ihnen so wieder ein Lächeln ins Gesicht.