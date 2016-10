Arch- Freundin Miriam kämpft sich zurück ins Leben

Es war vermutlich das bisher schlimmste Jahr ihres Lebens: Zuerst brach sich Ex- "Germany's next Topmodel"- Kandidatin Miriam Höller bei einem Fotoshooting beide Beine, als sie in High Heels von einem Podest sprang. Dann ein weiterer tragischer Schicksalsschlag: Höllers Lebensgefährte Hannes Arch, mit dem das Model sechs Jahre lang liiert war, verunglückte bei einem Hubschrauberabsturz am Großglockner tödlich.

Hannes Arch mit Miriam beim Beachvolleyball-Grand-Slam 2014 in Klagenfurt Foto: APA/EXPA PICTURES/EXPA/ MAG. GER

Kurz nach seinem Tod nahm die 29- Jährige mit rührenden Worten auf Facebook von dem Kunstflugpiloten Abschied - schrieb: "Vor einigen Tagen habe ich meinen Lebenspartner, meine große Liebe, meinen Halt verloren. Es ist mit Worten nicht zu erklären was in einem vor geht, wenn man seine zweite Hälfte von jetzt auf gleich nicht mehr bei sich hat. Wie kann man fliegen mit nur einem Flügel?" Doch trotzdem wusste das Model schon damals: "Das Leben prüft mich, doch ab der ersten Sekunde wusste ich, dass ich stärker aus diesen Schicksalsschlägen herauskommen werde."

Hannes Arch mit seine Freundin Miriam Höller am Red-Bull-Ring in Spielberg Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Und jetzt der Beweis: Langsam, aber bedächtig kämpft sich Miriam Höller zurück ins Leben. Auf Facebook veröffentlichte sie nun nämlich ein kurzes Video, das sie zeigt, wie sie auf Krücken die ersten Gehversuche seit ihrem Unfall unternimmt. Leicht fällt es ihr nicht, das kann man schnell erkennen. Dennoch: Unterkriegen lassen möchte sich die Freundin von Hannes Arch nicht. In kleinen Schritten läuft sie auf die Kamera zu - und schreibt: "Schritt für Schritt", sowie eine Reihe an Hashtags wie "Schmerz ist auch nur ein Gefühl", oder "Keine Angst vor der Zukunft".

Eins ist sicher: Nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen Wunden werden wohl noch brauchen, bis sie völlig heilen. Von uns gibt's aber viel Respekt! Denn so sieht echter Kampfgeist aus!