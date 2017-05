Arabella Kiesbauer beim Kiffen erwischt?

Wurde Arabella Kiesbauer bei "Bauer sucht Frau" beim Kiffen erwischt? Foto: ATV

Und auch Bauer Matthias hat mit Marihuana so gar nichts am Hut. "Ich weiß Matthias, das sind all die Vorurteile, gegen die du kämpfst", so Arabella Kiesbauer bei der Vorstellung des "Bauer sucht Frau"- Kandidaten, der ausschließlich Nutzhanf anbaut. Wie die Traumfrau des fast zwei Meter großen und 130 Kilogramm schweren Bauern sein soll? "Nicht schwerer und größer" als er selbst.

Arabella Kiesbauer mit Hanfbauer Matthias Foto: ATV

Und auch sonst haben die Bauern wieder genaue Vorstellungen von der zukünftigen Bäuerin an der Seite. Rinderzüchter Toni möchte gern eine Dame, die "sehr viel schöner ist" als er selbst, der sympathische Herzensbrecher Michael aus Tirol möchte hingegen eine Familie gründen und "miteinander alt werden". Der pfiffige Milchbauer Urban gibt zu, dass er teilweise "einsam" ist und "eine Freundin super" wäre.

Toni, der originelle Rinderzüchter Foto: ATV

Michael, der sympathische Herzensbrecher Foto: ATV

Urban, der pfiffige Milchbauer Foto: ATV

Auf die inneren Werte legt der niveauvolle Selbstversorger Thomas wert, der meint, dass ihm die meisten Frauen gefallen. Doch erst "Charakter und Lebenseinstellung machen sie schön". Und Alpakazüchter Bernhard, von Arabella Kiesbauer in der Vorstellungsfolge als "George Clooney der Alpen" bezeichnet, sucht vor allem eine "sportliche Frau mit Freude am Leben". Stadtmadl Vanessa aus Wien hat optisch sehr genaue Vorstellungen von ihrem Traumbauern: "Er sollte groß sein und von der Arbeit muskulöse Arme haben". Außerdem hofft sie, dass er Pferde, Kühe oder Schafe am Hof hat.

Thomas, der niveauvolle Selbstversorger Foto: ATV

Bernhard, der kultivierte Alpakazüchter Foto: ATV

Arabella Kiesbauer mit Stadtmadl Vanessa Foto: ATV