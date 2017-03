Antonio Banderas erlitt einen Herzinfarkt.

Im Jänner hatte es bereits Berichte gegeben, dass der Spanier mit heftigen Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Er hatte gerade in seiner Villa in Conham in der englischen Grafschaft Surrey trainiert, als er die Schmerzen spürte. Im "St Peter's Hospital" in Chertsey wurde er daraufhin eine Nacht beobachtet und am nächsten Tag mit Entwarnung wieder entlassen. Gegenüber der Zeitung 'The Sun' bestätigte der Darsteller damals den Vorfall und bedankte sich für die ärztliche Betreuung.

Antonio Banderas Foto: Viennareport

"Alles halb so schlimm"

Banderas scheint seinen Gesundheitszustand allerdings auf die leichte Schulter zu nehmen. Berichten zufolge wurden ihm nach seinem Herzinfarkt im Jänner drei Stents eingesetzt, damit Blut ungehindert durch die Adern fließen kann.

Antonio Banderas und Nicole Kimpel Foto: Cordon, face to face

Die wilden Zeiten sind vorbei

In der Vergangenheit hat Banderas oft mit Party- Eskapaden auf sich aufmerksam gemacht. Doch diese scheinen eher weniger Grund für den Zwischenfall zu sein. Gegenüber der britischen Zeitung verriet der Schauspieler, dass seine wilden Zeiten vorbei seien. "Mein Leben hat sich aus persönlichen Gründen in den letzten zwei Jahren stark verändert", erzählt er. Der charmante Frauenschwarm hatte sich im Jahr 2015 von Schauspielerin Melanie Griffith nach 19 Jahren Ehe getrennt. Jetzt lebt er mit der 37- jährigen Nicole Kimpel zusammen. "Ich hatte die Möglichkeit, mich neu zu erfinden [...] Jetzt habe ich den Platz und die Zeit zu schreiben und mich wirklich mit meinem Geist zu befassen - ich arbeite gerade an mehreren eigenen Scripts", verriet der Filmstar.

Melanie Griffith und Antonio Banderas sind jetzt offiziell geschieden. Foto: APA/EPA/JORGE ZAPATA