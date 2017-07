Anna Netrebko gondelt durch Venedig

Opernstar Anna Netrebko hat auf Facebook und Instagram ein paar Fotos ihrer Venedigreise mit Ehemann Yusif Eyvazov und Sohn Tiago veröffentlicht.

Unter blitzblauem Himmel ging es in der Gondel durch die Canali vorbei an venezianischen Häusern und Kunstwerken. Ein Besuch am berühmten Markusplatz stand ebenfalls am Programm. Die gebürtige Russin gefällt es offenbar so gut, dass sie auf einem Video ihren Liebsten heftig abbusselt.

Auch Victoria's- Secret- Engel Lily Aldrigde weilte gerade mit ihrer Tochter zum Sightseeing in der mystischen talienischen Stadt im Meer.

Möglicherweise hat sie dort Modelkollegin Bella Hadid getroffen, die sich auf die Suche nach dem besten Gelato weit und breit begeben hat.