Anna Netrebko: Eine Diva im Kuhstall

"Das einzige Problem ist der frühe Beginn, 11 Uhr vormittags - ist nicht ganz meine Zeit", meinte Netrebko bei der Taschen- Kontrolle. Für die Schaulustigen wars dennoch durchaus sehenswert.

Auch Anna Netrebko muss durch die Taschenkontrolle in Salzburg. Foto: www.neumayr.cc

Apropos sehenswert. Schaut man sich das Foto an, dass "Donna Anna" noch am selben Tag von "Somewhere in Austria" (zu Deutsch: "Irgendwo in Österreich") auf Facebook postete, fällt auf: Selbst im Kuhstall sind der Diva alle Blicke sicher. Eine "Bäuerin" mit Fächer, im Luxus- Kaftan und High Heels haben die Kühe wohl noch nicht gesehen ...

Adabei Lisa Bachmann, Kronen Zeitung