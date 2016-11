Anna Kendrick: "Toll, wenn Frau mich f***en will"

Der Star findet deutliche Worte: "Wenn dich ein Kerl f***en will, dann ist das so wie: 'Glückwunsch, du hast eine Vagina und einen Puls.' Wenn mich ein Mädchen f***en will, darf ich mich also sehr gut darüber fühlen."

Anna Kendrick Foto: Viennareport

Damit spricht die "Pitch Perfect"- Darstellerin wohl vielen Frauen aus der Seele, die ob der plumpen Anmache mancher Männer nicht mal mehr die Augen verdrehen. Die Bewunderung des gleichen Geschlechts würde dagegen bedeuten, dass man es wirklich geschafft habe. Auch die 31- Jährige selbst würde viele Mädchen attraktiv finden.

Dem "Advocate"- Magazin gesteht sie: "Es ist witzig, nicht wahr? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei homosexuellen Männern ist, wenn sie auf andere Kerle stehen. Aber wenn Mädchen auf andere Mädchen stehen, ist es so, als ob es eine Art Welpen- Liebe geben würde, die schwer zu erklären ist. Es ist keine erwachsene Anziehung, aber auch keine rein platonische Bewunderung."

