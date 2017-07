Anna Ermakova: Gewagtes Selfie aus dem Urlaub

Viel nackte Haut, eine sexy Pose: In einem superknappen Bikini posiert Anna Ermakova für ihr aktuelles Instagram- Posting vor dem Badezimmerspiegel in ihrem Hotelzimmer in Monaco. Dort genießt die 17- jährige Tochter von Ex- Tennisstar Boris Becker aktuell ihren Urlaub.

Kein Wunder, dass bei diesem verführerischen Foto Annas Fans in regelrechte Jubelstürme ausbtrechen. "Mega Body", "Du bist so schön", "Heißer Körper, sexy Kurven", sind nur einige der begeisterten Kommentare, die die Instagram- User neben dem heißen Schnappschuss hinterlassen haben.

Anna Ermakova Foto: Michael Timm/face to face

Schon länger arbeitet Anna Ermakova als Model. Erst vor Kurzem postete der Rotschopf Bilder von ihrem aktuellen Shooting. Darauf zeigt sich die Promi- Tochter mit Wuschelhaaren, einem Fascinator auf dem Kopf und knallrot geschminkten Lippen, die wie mit einem Draht verschlossen werden.