Aniston: Sex mit Pilot, Co- Pilot & Flugbegleiter

Hui, ganz schön schlüpfrig! In der Show von Ellen DeGeneres verriet Jennifer Aniston jetzt, dass sie hochoffiziell zum "Mile High Club", also jenen Menschen, die bereits über den Wolken Sex hatten, gehört. Doch nicht nur das: Die Schauspielerin hat sich sogar mit einem Piloten, einem Co- Piloten und einem Stewart im Flieger vergnügt.