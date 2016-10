Angelina Jolie will Brad Pitt angeblich schützen

Gerade konnten sich Pitt und Jolie auf einen Deal einigen, dies gilt vorerst bis zum 20. Oktober. Demnach sollen die sechs Kinder vorerst bei Angelina Jolie bleiben, Pitt bekäme ein Besuchsrecht unter Auflagen, berichteten US- Medien am Wochenende. Der erste Besuch müsse unter Aufsicht eines Therapeuten erfolgen, dieser wird dann darüber urteilen, ob Pitt seine Kinder ohne fremde Hilfe besuchen darf.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport

Zudem müsse Pitt sich unangekündigten Drogen- und Alkoholtests unterziehen, angeblich sei ein erster Test negativ ausgefallen. Laut "TMZ" wolle die Schauspielerin die Strafverfolgung gegen ihren Noch- Ehemann keinesfalls unterstützen, heißt es nun aus ihrem Umfeld. Angeblich werde die Schauspielerin in dieser Sache nicht mit den Behörden kooperieren und Stillschweigen bewahren. Die sammeln momentan fleißig Beweismaterial.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Hat Pitt Maddox eine Ohrfeige gegeben?

Allerdings soll Jolie gegenüber dem L.A. County Department of Children and Family Services, die dem Paar bei der Einigung helfen, angegeben haben, dass Pitt Maddox beim Streit im Flugzeug eine Ohrfeige verpasst hatte. Der Teenager trug angeblich aber keine Verletzungen davon und so wird es immer unwahrscheinlicher, dass es eine strafrechtliche Verfolgung wegen Kindesmisshandlung geben wird.

Brad Pitt soll eine heftige Auseinandersetzung mit Sohn Maddox gehabt haben. Foto: Viennareport