Angelina Jolie und Brad Pitt: Keine Vereinbarung!

Die beiden sind wahrscheinlich genauso durcheinander wie ihre Fans. Anfang der Woche meldete "TMZ", dass das ehemalige Hollywood- Dreamteam endlich eine Einigung in seinem Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder erzielt habe. Jolie sollte demnach das Sorgerecht erhalten, Pitt ein Besuchsrecht.

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Jetzt sieht die Lage schon wieder anders aus und die Website erklärt, der 52- Jährige habe erst am Freitag rechtliche Schritte eingeleitet, um Jolies Forderung nach dem alleinigen Sorgerecht anzufechten und das gemeinsame Sorgerecht einzuklagen. Das Gericht habe in diesem Zusammenhang also noch keine Entscheidung getroffen.

Angelina Jolie und Brad Pitt: Keine Rettung der Ehe mehr möglich! Foto: Viennareport, AP

Es heißt, das Hollywoodpaar habe tatsächlich im beiderseitigem Einvernehmen eine Vereinbarung abgeschlossen, in der Jolie bis auf Weiteres das alleinige Sorgerecht erhält und Pitt Besuchsrecht eingeräumt wird. Auβerdem beinhalte diese vorübergehende Einigung eine verpflichtende Teilnahme an einer Familientherapie. Diese Vereinbarung sei lediglich verlängert worden und soll jetzt so lange gültig sein, bis das zuständige Gericht ein Urteil gefällt hat.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Sohn Maddox Foto: AP

Bisher sei also nur eine vorübergehende Schlichtung der brenzligen Situation erreicht worden, nicht aber eine dauerhafte Lösung, die zur Zufriedenheit aller Beteiligten führt. Jetzt heiβt es für das ehemalige Traumpaar abwarten und Tee trinken, bis das Gericht ein Urteil im Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder fällt.