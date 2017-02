Angelina Jolie strahlend schön wie eh und je

Schön wie eh und je: Angelina Jolie Foto: ASSOCIATED PRESS

Angelina Jolie mit dem kambodschanischen Filmemacher Rithy Panh (li.)

Im Rahmen der Filmpremiere ihres Netflix- Streifens mit dem Titel "First They Killed My Father" (es geht um den Massenmord an den Kambodschanern in den 1970ern und wurde komplett in dem Land produziert) trat sie in Siem Reap an der bekannten Tempelanlage Angkor Wat auf - Besuch beim König des südostasiatischen Staates inklusive.

Angelina Jolie zollt dem kambodschanischen König Norodom Sihamoni Respekt. Foto: AFP

Angelina Jolie mit dem kambodschanischen Kinder-Star Sareum Srey Foto: AFP

Angelina Jolie bei der Pressekonferenz zu ihrem neuen Film Foto: ASSOCIATED PRESS

Immer an der Seite der strahlenden Hollywood- Aktrice ihre sechs Kinder. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Vivienne und Knox stärkten der Mama den Rücken. Fast so, als wolle man alle Welt wissen lassen: "Wir halten zu unserer Mutter!"

Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Maddox, Zahara und Shiloh Foto: AFP or licensors

Jolie hat Kambodscha regelmäßig besucht, seit sie im Jahr 2000 den Actionfilm "Tomb Raider" in dem kleinen südostasiatischen Land drehte. 2002 adoptierte sie dort ihren ältesten Sohn Maddox, der heute 15 ist.

