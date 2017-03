Angelina Jolie soll schon neuen Freund haben!

Erst wenige Monate ist es her, als Angelina Jolie überraschend die Scheidung von Brad Pitt einreichte und das alleinige Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder beantragte. Doch offensichtlich hat sich die Schauspielerin schon längst über das Ehe- Aus hinweggetröstet. Das jedenfalls berichtet jetzt die US- Gossip- Seite "RadarOnline", die herausgefunden haben will, dass die Schauspielerin bei ihrem Trip nach Kambodscha anlässlich der Filmpremiere von "First They Killed My Father" nicht nur ihre Kinder, sondern auch einen mysteriösen Mann dabei hatte.

Angelina Jolie Foto: EPA

Angelina Jolie Foto: ASSOCIATED PRESS

Der unbekannte Mann steht demnach der Familie sehr nahe und verbringt sehr viel Zeit mit ihnen. Den Zwillingen Vivienne und Knox habe er sogar schon Goldarmbänder geschenkt, heißt es weiter. Doch nicht nur mit den Kindern verstehe sich der Mann gut, sondern auch mit Angelina Jolie. Nach der Trennung von Brad Pitt hätten die beiden schon zarte Bande geknüpft.

Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Maddox, Zahara und Shiloh Foto: AFP or licensors

Angelina Jolie mit dem kambodschanischen Filmemacher Rithy Panh Foto: ASSOCIATED PRESS

Ihr neues Liebes- Glück wolle die Schauspielerin momentan noch geheim halten, berichtet die Promi- Plattform. Vor allem auch, weil sie die Reaktion von Pitt fürchte, so ein Insider: "Brad wird durch die Decke gehen, wenn er das herausfindet. Es wird ihm gerade mal so erlaubt, mit seinen eigenen Kindern zu sprechen. Dann nimmt Angelina sie mit um die halbe Welt und lässt irgendeinen Kerl Schmuckstücke für sie kaufen!"

Schön wie eh und je: Angelina Jolie Foto: ASSOCIATED PRESS

Angelina Jolie mit dem kambodschanischen Filmemacher Rithy Panh (li.) Foto: ASSOCIATED PRESS

Dennoch ist der Insider sicher: Jolies Strahlen in Kambodscha habe verraten, dass die 41- Jährige wieder glücklich vergeben sei. Wer der mysteriöse Mann jedoch ist, das bleibt momentan wohl Angelinas wohl gehütetes Geheimnis ...

Angelina Jolie bei ihrem Besuch in Kambodscha Foto: AP