Angelina Jolie soll mit diesem Star etwas haben!

Angelina Jolie steckt derzeit mitten in einem etwas ungustiösen Scheidungskrieg mit Brad Pitt. Sie will ihm die sechs Kinder quasi wegnehmen und sich in Zukunft alleine um deren Belange kümmern. Der setzt sich mit aller Anwaltsmacht zur Wehr. Wann es eine Entscheidung gibt und wie diese ausfallen wir, hängt in der Schwebe.

Brad Pitt, Angelina Jolie Foto: Viennareport

Trotzdem soll Jolie der Sinn nach einem Liebesabenteuer stehen. Das jedenfalls berichtet das "Star Magazin" und will wissen, dass die 41- Jährige heimlich ihren Schauspielkollegen Jared Leto trifft. Der 45- Jährige soll gleich nach dem Bekanntwerden der Trennung von Jolie und Pitt Kontakt zu seiner "Durchgeknallt"- und "Alexander"- Filmpartnerin aufgenommen haben.

Jared Leto Foto: CapitalPictures/face to face

Es heißt, zwischen den beiden hätte es schon immer geknistert, weil sie beide "verrückte, unkonventionelle Geister" seien.