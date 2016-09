Angelina Jolie soll Brad Pitt geschlagen haben!

Nach dem Scheidungsantrag von Angelina Jolie muss ihr Noch- Ehemann Brad Pitt nicht nur um das Sorgerecht für seine Kinder, sondern auch um seinen Ruf kämpfen. US- Medien berichteten, unmittelbarer Auslöser des Scheidungsantrags sei ein Ausraster des Schauspielers gewesen, bei dem er Sohn Maddox etwas härter angefasst hätte. Er habe Teenager in den Sitz gedrückt, weil der 15- Jährige sich bei der Landung nicht hinsetzen und anschnallen wollte, heißt es. Andere schreiben, der Bub habe in einen Streit seiner Eltern eingegriffen und Pitt wollte sich daraufhin auf ihn stürzen. Es existiere ein Video des Vorfalles, das bis jetzt aber noch nicht aufgetaucht ist.

Brad Pitt soll eine heftige Auseinandersetzung mit Sohn Maddox gehabt haben. Foto: Viennareport

Angeblich gäbe es nun einen Gesprächsmitschnitt jenes fürchterlichen Ehestreites, den Jolie und Pitt während des Rückfluges von Nizza in die USA ausgetragen hätten. Und dieser beweise, dass die Emotionen so hochgekocht waren, dass Jolie ihren Mann geschlagen hätte. Der 41- jährigen Schauspielerin soll nicht zum ersten Mal die Hand gegenüber ihrem Angetrauten ausgerutscht sein.

Angelian Jolie und Brad Pitt Foto: AFP

Angelian Jolie und Brad Pitt Foto: APA/EPA/IAN LANGSDON

Derzeit verschanzt sich Angelina Jolie mit den sechs Kindern, deren alleiniges Sorgerecht sie erlangen will, in einer Villa direkt beim Meer in Malibu, die sie für 95.000 Dollar monatlich drei Monate vor dem Scheidungsantrag angemietet hat. US- Medien berichten, dort seien die Fenster mit Matratzen verrammelt worden, damit niemand Einblick bekäme. Brad Pitt habe sie völlig aus ihrem und dem Leben der Kinder ausgeschlossen. Seine Nummer am Telefon ist blockiert.

Brad Pitt Foto: Joel Ryan/Invision/AP /Invision/AP

Die beiden Hollywood- Superstars hatten im August 2014 geheiratet, nachdem sie schon zehn Jahre ein Paar gewesen waren. In dieser Zeit bekamen sie drei leibliche Kinder, außerdem haben sie drei Adoptivkinder.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren sechs Kindern im Jahr 2011 bei einem Ausflug in New Orleans Foto: Viennareport

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox (von links) Foto: AFP