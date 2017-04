Angelina Jolie plant schon nächste Hochzeit

Die Scheidungspapiere sind noch lang nicht unterzeichnet, plant Angelina Jolie angeblich schon ihre nächste Hochzeit. Wie das US- Magazin herausgefunden haben will, hat die Aktrice sogar schon ihren künftigen Bräutigam gefunden. Ein Schock, vor allem für Brad Pitt, der die Trennung seiner Ehefrau nicht allzu gut wegzustecken scheint.

Angelina Jolie Foto: ASSOCIATED PRESS

"Die Neuigkeiten haben Brad komplett überrascht", plaudert ein Insider gegenüber dem Magazin aus. "Er wusste ja noch nicht einmal, dass sie bereits jemand Neues kennengelernt hat, geschweige denn vorhat, ihn zu heiraten." Die Nachricht über eine baldige Hochzeit habe den Star tief getroffen, so der Insider weiter. "Allein die Idee, dass bald ein anderer Mann Zeit mit seinen Kindern verbringt, macht ihn nicht nur krank, sondern entmutigt ihn auch auf ganzer Linie. Er hat den Neuen noch nicht kennengelernt und will es auch nicht. Er sieht ihn als Eindringling in seiner Familie an."

Angelina Jolie Foto: EPA

Bislang hat Jolie den Neuen, der laut Informationen der "InTouch" ein Geschäftsmann aus London ist, ihren Kindern noch nicht vorgestellt, heißt es. Aber lange wolle sie nicht mehr warten, weiß eine andere anonyme Quelle zu berichten. "Eigentlich wollte sie damit warten, bis die Scheidung von Brad durch ist. Aber jetzt überlegt sie bereits, ihn doch schon innerhalb der nächsten Wochen in Los Angeles den Kids vorzustellen. Vor allem von Maddox und Pax glaubt sie, dass sie sich gut an ihre neue Liebe gewöhnen könnten."

Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Maddox, Zahara und Shiloh Foto: AFP or licensors

Kennengelernt hat Jolie ihren neuen Freund angeblich in London. Besonders sauer stoßt es da Brad Pitt wohl auch auf, dass seine Noch- Ehefrau in den letzten Monaten immer wieder laut über einen Umzug in die Metropole an der Themse nachgedacht habe. Vorerst zwar nur aus beruflicher Motivation, immerhin will sie ab September eine offizielle Lehrtätigkeit an der School of Economics in London annehmen. Doch angesichts dieser Neuigkeiten steht der geplante Wechsel des Wohnsitzes wohl in einem ganz anderen Licht da.