Angelina Jolie legt Scheidung von Pitt auf Eis

Die Scheidungsschlacht von Angelina Jolie und Brad Pitt hat im vergangenen Herbst wochenlang die Klatschblätter gefüllt. Doch seit einigen Wochen ist es ruhig geworden um das wohl berühmteste Hollywood- Noch- Ehepaar. Aus gutem Grund, wie die "Us Weekly" gerade berichtet. Angeblich hat die 42- Jährige die Scheidung von ihrem Gatten auf Eis gelegt. Das jedenfalls steckte ein Insider dem Promi- Magazin.

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: EPA

Brad Pitt und Angelina Jolie: So verliebt waren sie einmal! Foto: Viennareport

"Die Scheidung ist abgeblasen"

"Die Scheidung ist abgeblasen", freut sich dieser im Gespräch mit der US- Promi- Zeitung. "Seit mehreren Monaten haben sie in dieser Angelegenheit nichts mehr unternommen. Und keiner glaubt, dass sie es noch tun werden", ist er sich sicher. Ist nach den Turbulenzen im letzten Jahr nun tatsächlich ein Liebes- Comeback zwischen Jolie und Pitt möglich? Immerhin gab es Vorwürfe gegen Pitt, er sei gegen seine Kinder handgreiflich geworden. Sogar das FBI ermittelte, während Jolie einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht stellte.

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: ANDREW COWIE/AFP/picturedesk.com

Doch wie der Insider weiß, soll die Aktrice trotz der vielen Probleme, die sie mit ihrem Noch- Ehemann durchzustehen hatte, immer noch Gefühle für ihn haben. "Sie ist noch immer sehr verliebt in ihn", plaudert dieser weiter aus. Und auch die Kinder würden sich überaus freuen, wenn sie sowohl Mama, als auch Papa wieder um sich haben könnten.

Brad Pitt kämpft um Angelina Jolie

Was aber könnte Jolie zu dieser Entscheidung veranlasst haben? Vielleicht war es der neue Lebenswandel von Brad Pitt. In seinem Interview mit dem "GQ" zeigte er sich reumütig, gestand, ein "professioneller" Trinker gewesen zu sein - und gab sich die Schuld am Ehe- Aus. Seitdem hat der 53- Jährige nicht nur einen Entzug gemacht, sondern ist laut eigener Aussage das erste Mal seit seiner College- Zeit wirklich clean.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit den Kindern Foto: Viennareport

"Er wusste, dass er ein Problem hat, um das er sich weiter kümmern muss. Und das ist alles, was sie von ihm wollte", so der Insider über den neuen Lebenswandel von Pitt, der Jolie durchaus beeindruckt haben soll. Und so ist sich der Insider sicher: "Jeder denkt, dass sie wieder zusammenkommen werden. Es wäre nicht überraschend, wenn sie bald bekanntgeben würden, dass sie die Scheidung abgeblasen haben und es noch einmal miteinander probieren."