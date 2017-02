Angelina Jolie kritisiert Trumps Einreiseverbote

Angelina Jolie (41) kritisiert das von US- Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Flüchtlinge und Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern. Flüchtlinge seien selbst oft Opfer von Terrorismus, schreibt die Schauspielerin und Regisseurin in einem Gastbeitrag für die "New York Times" am Donnerstag.