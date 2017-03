Angelina Jolie: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch"

N

Angelina Jolie Foto: EPA

ach der Trennung von Brad Pitt im letzten Herbst schaut Angelina Jolie endlich wieder nach vorne. Immer öfter zeigt sich die Schauspielerin, die sich nach demAus mit demBeau gemeinsam mit ihren sechs Kindern eher zurückgezogen hat, in der Öffentlichkeit. Zuletzt in Kambodscha, jetzt in London. Dort hielt dieJährige dieser Tage einen Vortrag vor Studentinnen an der School of Economics.

Auf dem Weg vor ihrer Rede gab die Aktrice dem "Evening Standard" einen sehr offenen Einblick in ihre Gefühlslage. "ich bin ein bisschen nervös", erkärte Jolie ehrlich. Und weiter: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich hoffe, ich schlage mich gut. Das ist sehr wichtig für mich."

Mit dieser Rede geht wohl ein Herzenswunsch der Sechsfach- Mama in Erfüllung. Schon vor der Trennung von Brad Pitt erklärte sie, sie würde gerne als Gast- Dozentin für Frauenrechte Vorlesungen halten. Der Vortrag zum Thema "Sexuelle Gewalt an Frauen während des Krieges", den Jolie am Dienstag in London hielt, war jedoch nur eine Stippvisite. Ihre offizielle Lehrtätigkeit in London, die sie ehrenamtlich übernommen hat, startet erst im September 2017.

Schön wie eh und je: Angelina Jolie Foto: ASSOCIATED PRESS

Umzug nach London würde Pitt hart treffen

Doch was heißt das für die Familie? Denn wenn Jolie im September für den weltweit einzigartigen Master- Studiengang "Women, Peace und Security" in London Vorlesungen geben, Workshops veranstalten, an öffentlichen Events teilnehmen und eigene Forschung betreiben wird, muss die engagierte Aktrice ihren Lebensmittelpunkt von den USA wohl oder übel ins Vereinte Königreich verlegen. Für Brad Pitt wäre das wohl ein Schlag in die Magengrube. Der 53- Jährige darf seine Kinder momentan ohnehin nur unter Aufsicht eines Therapeuten sehen. Ob Pitt einem Umzug nach Großbritannien also zustimmen wird, ist fraglich ...