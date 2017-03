Angelina Jolie hat ihr neues Heim gefunden

Die Schauspielerin soll jetzt ein Auge auf die historische Villa von dem im Alter von 77 Jahren verstorbenen Filmemacher Cecile B. DeMille geworfen haben. Die Immobilie steht zum Verkauf und soll umgerechnet über 23 Millionen Euro kosten. Laut der "New York Post" möchte sich die 41- Jährige dort für sich und ihre Kinder ein neues Heim einrichten.

Die Villa des verstorbenen Filmemachers Cecile B. DeMille steht zum Verkauf. Foto: hiltonhyland.com

Schutz vor aufdringlichen Paparazzi

Ein Insider hat "Page Six" verraten, dass sie Interesse an der ausgefallenen Villa habe: "Sie möchte das zu ihrem neuen Zuhause machen."

Vor aufdringlichen Paparazzi dürfte sie dort zumindest geschützt sein, denn das Anwesen liegt in der bewachten Wohnanlage Laughlin Park. Es verfügt über sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer sowie einen weitläufigen Garten.

Angelina Jolie Foto: EPA

Kürzlich verriet sie dem Magazin "Hello", wo sie sich in zehn Jahren sieht. Angelina Jolie schwärmte: "Ich glaube, dass ich von Land zu Land reise, um unsere Kinder zu besuchen. Ich denke sie werden überall auf der Welt verteilt leben. Vielleicht werden sich ein paar für die internationale Arbeit interessieren, die ich mache und ich fände es toll, mich mit ihnen zusammenzutun, wenn ich weiter mache. Ich werde nicht mehr so viel in der Film- Branche arbeiten, sondern mich auf meine Kinder und auf ausländische Angelegenheiten konzentrieren."