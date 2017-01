Angelina Jolie fühlt sich völlig allein gelassen

Dass Brad Pitt in Hollywood trotz der Schlagzeilen der letzten Wochen noch viele Freunde hat, zeigte sich spätestens bei seinem Überraschungsauftritt bei den Golden Globes diese Woche. Als der Schauspieler nämlich die Bühne enterte, um den Film "Moonlight", der später auch als bestes Drama ausgezeichnet wurde, vorzustellen, wurde er vom Publikum mit lautem und herzlichem Beifall begrüßt.

Abgemagert, aber tapfer lächelnd, zeigte sich Brad Pitt am Sonntagabend bei den Golden Globes. Foto: AP

Keine Liebe für Jolie in Hollywood

Dieser Moment sei ein Schlag in die Magengrube für Angelina Jolie gewesen, plaudert jetzt ein Insider gegenüber der britischen "Sun" aus. "Da ist so viel Liebe in Hollywood für Brad und sie hat das Gefühl, da ist keine für sie", erklärt die anonyme Quelle laut "Bang Showbiz" der Zeitung.

Angelina Jolie in einer Szene von "Mr. and Mrs. Smith" Foto: CapFSD/face to face

Seitdem versuche die Aktrice verzweifelt, ihren Ruf wieder herzustellen, wie der Insider weiter zitiert wird. "Nur wenige Stunden nach seinem Auftritt bei den Golden Globes gaben sie ein Statement raus. Sie hat wahrgenommen, welche Folgen die Trennung bezüglich ihres Images hat. Deshalb möchte sie jetzt sicherstellen, dass keine weiteren Schäden hinzukommen. Ab sofort werden sie alle Details für sich behalten."

Angelian Jolie und Brad Pitt Foto: AFP

Pitt stellt Leben auf den Kopf

Unterdessen soll Brad Pitt sein Leben völlig auf den Kopf gestellt haben, um im Sorgerechtsstreit gut dazustehen, wie ein Insider "Us Weekly" erklärt. "Er hat eine Menge Gewicht verloren. Er fokussiert sich wieder auf sich selbst, achtet darauf, was er isst und hat einen Koch, der ihm gesunde Mahlzeiten zubereitet. Er macht Sport. Er war viel draußen, wandern und spazieren gehen. Er trainiert viel mit Gewichten. Er hat sich einem gesunden Lebensstil und guter Ernährung verschrieben."

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport

Anfang der Woche hat das Ex- Traumpaar bekannt gegeben, seine Scheidung im Privaten über die Bühne gehen zu lassen - unter anderem, um die gemeinsamen Kinder aus dem Rampenlicht zu rücken.

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: EPA