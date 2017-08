Andreas Gabalier: "Gipfeltreffen" in Schladming

Wer fleißig genug war den langen Fußmarsch zu bestreiten, wurde mit Autogrammen uns Selfies belohnt.

Andreas Gabalier in seiner eigenen Gondel Foto: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger

Wer aber nicht die Chance hatte, dabei zu sein, der kann künftig auch in aller Ruhe - vielleicht sogar alleine - mit dem Sänger auf den Berg fahren. Nein, Gabalier heuert in der nächsten Saison nicht als Ski- Lehrer an, dafür hat er aber seine eigene Gondel bekommen.

Adabei Kálmán Gergely, Kronen Zeitung