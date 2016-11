Anastacia enthüllt auf Nacktfotos ihre OP- Narben

2003 wurde bei Anastacia Brustkrebs diagnostiziert. Zehn Jahre später kam der Krebs zurück, die Sängerin musste sich daraufhin einer beidseitigen Mastektomie unterziehen. Die Narben hat die 48- Jährige bislang nicht hergezeigt. Doch jetzt entschied sie sich, ganz offen zu ihnen zu stehen - und ließ sich für das "Fault"- Magazin hüllenlos ablichten.

"Ich bin sehr nervös, dass die Leute die Narben sehen werden, das bin ich wirklich", so Anastacia. "Aber ich möchte endlich wieder an den Strand gehen und will nicht, dass die ersten Fotos, die von meinem Körper gemacht werden, solche sind, die ich nicht genehmigt habe."

Paparazzi- Fotos würden ihr generell nichts ausmachen, aber "meine Narben sind ein Teil von mir und ich möchte daher diejenige sein, die sie enthüllt". Hätten die Fotografen sie davor abgeschossen, "hätte ich mich gefühlt, als wäre ich beschämt geworden", so Anastacia - und weiter: "Da ich aber die Möglichkeit hatte, sie auf diese Art herzuzeigen, dadurch fühle ich mich mächtig."

Bereits im Sommer postete die Sängerin einen Oben- ohne- Schnappschuss aus ihrem Badezimmer. Schon damals war das ein Befreiungsschlag für Anastacia, die zudem seit ihrer frühen Jugend an der chronisch- entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn leidet. Das Foto versah die 48- Jährige mit dem Hashtag #SurvivorChick.