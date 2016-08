Amy Schumer plaudert Sex- Geheimnisse aus

Beim Matratzensport sei sie eher der passive Typ, so Amy Schumer in der "Howard Stern's Sirius XM Radio Show" ganz offen. "Wenn es um Sex geht, liege ich einfach nur da, als würde ich einen CT- Scan bekommen", witzelte sie.

Und auch sonst sei sie wenig experimentierfreudig, so die Komikerin weiter: "Kennst du das, wenn du anfängst, dich mit jemandem zu treffen und du meinst: 'Ob ich Blowjobs mag? Ich weiß nicht, was das ist. Ich war immer zu beschäftigt. Zu müde. Kein Scherz. Zu beschäftigt.'"

Dennoch habe sie jeden Tag Sex mit ihrem Freund Ben Hanisch. "Wir lieben es, miteinander zu schlafen", offenbart die 35- Jährige. "Aber auch er zieht keine Show ab. Er ist so süß." Wie die Schauspielerin vor Kurzem zugab, lebte sie in der Vergangenheit in einer gewalttätigen Beziehung, seitdem habe sie Probleme, Vertrauen aufzubauen - auch bei Ben.

"Ich weiß, dass er mir logisch gesehen nie weh tun würde. So ist er nicht", so Schumer. "Aber ich habe manchmal Momente, da bekomme ich Angst - aber das hat nur mit mir zu tun. Er ist der liebste Kerl der Welt. Er will nur auf mich aufpassen. Aber ja, manchmal habe ich solche Flashbacks und ich drehe durch. Bei uns ist das nur einmal passiert, aber es ist dennoch sehr beunruhigend, dass sich das so in meine DNA eingebrannt hat. Dass wir darüber geredet haben, hat uns auf jeden Fall enger zueinander gebracht."