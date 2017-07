Amy Schumer gibt Rolle in Barbie- Verfilmung auf

Anstelle von US- Komikerin Amy Schumer ("Dating Queen") könnte Schauspielerin Anne Hathaway ("Les Misérables") bald im geplanten Film über die Spielzeugpuppe Barbie zu sehen sein. Die Oscarpreisträgerin stehe derzeit in Verhandlungen für den Film, in dem es um Schönheit, Feminismus und Identität gehen soll.