Amerikas "Sexy Verbrecher" von Briten deportiert

Sein Verbrecherfoto machte den vorbestraften Jeremy Meeks weltweit bekannt. Seit der Kalifornier seine Gefängnisstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes abgesessen hat, arbeitet er erfolgreich als Model. Nicht aber in Großbritannien, wie sich jetzt herausgestellt hat. Die Einwanderungsbehörden am Londoner Flughafen Heathrow schoben den "heißesten Verbrecher" der USA nur acht Stunden nach seiner Ankunft wieder in die Heimat ab.