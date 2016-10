Amber Rose: "Möchte täglich Zeit zum Masturbieren"

"Tatsächlich wünschte ich, jeden Tag Zeit zum Masturbieren zu haben. Aber die habe ich nicht. Ich sage eine Menge solcher Dinge, weil ich sehr positiv gegenüber Sex eingestellt bin", gestand die Ex von Wiz Khalifa in ihrer Sendung "The Amber Rose Show". Sie meine das ernst, freilich aber auch ein wenig im Spaß.

Foto: Viennareport

Zuletzt gestand Amber Rose, für ihre Schönheit sogar einmal kriminell geworden zu sein. "Damals in Philadelphia trugen alle meine Freunde dunkelbraunen Lipliner und helleren braunen Lippenstift", erklärte die Mutter eines Sohnes gegenüber "Allure".

Amber Rose kniet unter ihrer Regendusche. Foto: Viennareport

"Wir waren sehr arm und ich konnte mir keinen Lippenstift leisten. Also ging ich in das Drogeriegeschäft und stahl einen, weil ich ihn haben musste. Ich steckte ihn in meinen Ärmel und fühlte mich wirklich schlecht - aber ich habe es alles im Namen der Schönheit getan." Das passt denn auch zu einer weiteren Aussage der 32- Jährigen, die als Art Lebensmotto interpretiert werden könnte: "Es kümmert mich einen Sche**. Ich mache, was ich will."