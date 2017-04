Amber Heard: Klage wegen "sexueller Ausbeutung"

Amber Heard schlägt gegen eine 10- Millionen- Dollar- Klage zurück. Der Produzent Christopher Hanley will sie wegen Vertragsbruchs belangen, weil sich die 30- Jährige geweigert hatte, Pressetermine für den Film "London Fields" wahrzunehmen. Die Ex- Frau von Johnny Depp beschuldigt Hanley jetzt in ihrer Gegenklage, sie "sexuell ausgebeutet" zu haben.