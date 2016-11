Amber Heard hat noch keinen Cent gespendet

Amber Heard hat offensichtlich ihr Versprechen gebrochen. Die Ex- Ehefrau von Johnny Depp hatte in ihrer Scheidungserklärung zugestimmt, die umgerechnet rund 6,6 Millionen Euro aus der Trennung an die American Civils Liberty Unit und Kinderkrankenhäuser zu spenden. Drei Monate später haben die betreffenden Organisationen noch immer keinen Cent des Geldes gesehen, berichtet zumindest das US- Newsportal "TMZ".