Amanda Seyfried wird zum ersten Mal Mama

Auf dem Termin versteckte Seyfried ihren Babybauch unter einem schwarzen Kleid. Seyfried ist seit September mit ihrem Kollegen Thomas Sadoski (40) verlobt.

Amanda Seyfried und Thomas Sadoski sind verlobt. Foto: Viennareport

Die beiden hatten sich voriges Jahr in New York bei der Musical- Produktion "The Way We Get By" kennengelernt. Dieses Jahr hatten sie gemeinsam für die Komödie "The Last Word" vor der Kamera gestanden, die im Frühjahr in die US- Kinos kommt.