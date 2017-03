Amal findet es gut, durch Clooney berühmt zu sein

In einer britischen Nachrichtensendung sagte sie laut "Bang News": "Also, ein großer Teil meiner Arbeit findet hinter geschlossenen Türen statt und wird nie gesehen. Ich glaube, wenn mehr Menschen jetzt verstehen, was mit den Jesiden und dem IS los ist und wenn deshalb etwas passiert, dann kann es den Klienten helfen. Dann ist es, denke ich, eine gute Sache, diesem Fall ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als normal wäre."

Reisen in Risikogebiete der Erde wollen Clooney und sie künftig wegen der Kinder einschränken. Das hat der Schauspieler dem Magazin "Paris Match" bestätigt: "Wir haben uns entschlossen, viel verantwortungsbewusster zu sein und Gefahren zu vermeiden. Ich werde nicht mehr in den Südsudan fahren oder in den Kongo. Amal wird nicht mehr in den Irak fahren und sie wird Orte vermeiden, an denen sie nicht willkommen ist. Vorher war es mir egal, ich würde sogar sagen, dass es ziemlich aufregend war, dorthin zu fahren, wo noch nie ein Reporter war. Wir haben die Chance in drei Ländern zu leben: Italien, Amerika und England."

Amal und George Clooney haben 2014 in Venedig geheiratet. Es ist Clooney zweite Ehe. Der Schauspieler war von 1989 bis 1993 mit der US- Schauspielerin Talia Balsam verheiratet. Im Februar wurde bekannt, dass der fesche Star aus "Emergency Room" und Filmen wie "Ocean's Eleven" mit 56 Jahren zum ersten Mal Vater wird - und dann gleich doppelt. Seine britisch- libanesische Ehefrau Amal erwartet Zwillinge, die angeblich im Juni zur Welt kommen sollen. "Das wird ein Abenteuer. Und wir haben alle Abenteuer im Leben mit offenen Armen angenommen", sagte Clooney über das bevorstehende Ereignis.

