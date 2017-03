Amal Clooney: Umstandsmode um 200.000 Euro

Wer glaubt, dass Umstandsmode uncool und nicht schön aussieht, hat Amal Clooneys noch nicht gesehen. George Clooneys schöne Ehefrau sieht trotz Schwangerschaft modischer aus denn je. Kein Wunder: Gibt die Staranwältin auch ein kleines Vermögen für ihre Umstandsmode aus. Bereits bei den César Awards in Paris zeigte sie sich an der Seite von Ehegatte George Clooney in einem maßgeschneiderten weißen Haute- Couture Kleid von Versace im Wert von 137.000 Euro. Ob sie es tatsächlich selbst bezahlt hat, ist natürlich eine andere Geschichte.

Letzte Woche hielt Staranwältin Amal Clooney eine leidenschaftliche Rede in der UNO über die Verteidigung des irakischen Yazidi- Volkes und die aktuelle Lage des IS- Regimes. "Gerechtigkeit ist das, was die Opfer wollen", sagte Clooney, "aber Gerechtigkeit wird für sie immer außer Reichweite sein, wenn wir alle Beweise verschwinden lassen, wenn Massengräber nicht geschützt werden, wenn medizinische Beweise verloren gehen, wenn Zeugen nicht mehr gefunden werden können."

Es stellte sich allerdings als schwierig heraus der Menschenrechtsaktivistin bei dieser leidenschaftlichen Rede zuzuhören, weil ihr zitronengelbes Kleid inklusive des dazu passenden Mantels von Bottega Veneta die Aufmerksamkeit der Zuhörer mehr einfing, als ihre ungehemmte Schimpfkanonade auf das IS- Regime.

200.000 Euro für Umstandsmode

Amal Clooney hat schon immer Mode und Beruf kombiniert. Dass sie also trotz Schwangerschaft nicht aufhören würde, ihren Körper in die schönsten Roben zu hüllen, war abzusehen. Berichten zufolge soll sie für ihre neue Umstandsgarderobe schlappe 200.000 Euro hingeblättert haben. Ein Teil der neuen Designermode präsentierte sie letzte Woche während ihrer Reise nach New York, wo sie auch die passionierte Rede in der UNO hielt. Man muss allerdings zugeben, in dem 3500 Euro gelben Kostüm von Bottega Veneta wirkt sie vielmehr wie eine moderne Jackie O, als wie George Clooneys schwangere Ehefrau.

