Amal Clooney: So liebevoll verwöhnt George sie!

Gegenüber "Extra" erzählte der Schauspieler, der mit 56 Jahren zum ersten Mal Vater wird, dass seine Frau die Schwangerschaft einfach "großartig" bewältige. Er selbst könne kaum etwas tun. "Sie macht das wirklich großartig. Ich habe nichts zu tun. Es gibt nichts, womit ich ihr helfen könnte, abgesehen davon Tee zu machen und solche Dinge."

Anwältin und werdende Mama: Amal Clooney auf dem Weg zu einer Rede über syrische Kriegsverbrechen. Foto: Viennareport

"Glücklicher als je zuvor"

Das Paar ist seit 2014 verheiratet. Diesen sollen die Zwillinge auf die Welt kommen. "Wir haben noch keine Namen ausgesucht und ich werde euch auch sagen, warum. Weil Freunde von mir auch Namen für ihre Kinder ausgesucht haben und das ihren Eltern erzählt haben. Egal, welchen Namen du dir ausgesucht hast, sie werden mit den folgenden Worten reagieren: 'Oh, den mag ich nicht. Der Typ ist ein Premierminister', 'Du kannst sie nicht Susan nennen. Erinnerst du dich an deine Tante Susan?'", scherzte der Schauspieler in einem Interview mit "E!News".

George und Amal Clooney Foto: AFP or licensors

Der 55- jährige Frauenschwarm sei jedoch überglücklich, Vater zu werden. "Könnt ihr es glauben? Ja, ich bin sogar noch glücklicher als vorher. Ich wusste nicht, dass wir Kinder bekommen würden. Ich war schon überglücklich, dass wir heiraten würden. Aber dann war eine Schwangerschaft einfach der nächste Schritt", gesteht er.